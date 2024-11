Criptovalute da comprare prima della prossima bull run

Le “bull run” sono trend rialzisti che, nei cicli di mercato, si ripetono in fasi specifiche. Per gli investitori, il modo di dire “cavalcare una bull run”, significa sostanzialmente scommettere sugli asset giusti al momento opportuno per vedere un apprezzamento tale da ottenere dei ritorni sul breve e lungo periodo.

Il mese di novembre potrebbe essere un buon momento per vedere una crescita di valore in determinati asset, non solo il sempreverde Bitcoin, che sta vivendo un momento particolarmente favorevole, ma soprattutto le meme coin, che più volte si sono dimostrati degni asset da possedere per ritorni esponenziali. Abbiamo quindi preso in considerazione alcuni dei progetti del segmento più interessanti, che gli investitori possono prendere in considerazione per prendere il toro per le corna e cavalcare questo trend rialzista all’orizzonte.

Pepe Unchained (PEPU)

Uno dei progetti innovativi del momento è Pepe Unchained , con la sua PEPU, una meme coin di nuova generazione che aspira a rivoluzionare il panorama del settore grazie a un ecosistema avanzato basato su Ethereum Layer-2. Con il token PEPU, il progetto cerca di superare i limiti della storica PEPE offrendo una tecnologia più scalabile e un’efficienza operativa superiore.

La migrazione su Layer-2 permette, infatti, di ridurre drasticamente i costi di transazione e velocizzare l’elaborazione, rendendo PEPU una scelta competitiva per gli investitori che mirano alla stabilità e alla crescita. A rafforzare l’attrattiva di PEPU sono anche i rendimenti passivi in staking, garantendo ritorni ottimali a lungo termine. La fase di prevendita ha già attratto una community solida, con oltre 22,7 milioni di dollari raccolti, posizionando PEPU come una potenziale "gemma 100x" in vista del prossimo listing su CEX e DEX.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz è un’altra criptovaluta che ha rapidamente attirato l’attenzione per il suo approccio innovativo e coinvolgente. Si qualifica come un buon investimento per cavalcare una bull run grazie al modello “Vote-to-Earn”. In cosa consiste, però? Sostanzialmente, gli investitori che possiedono il token natiuvo FLOCK hanno diritto a votare sulle decisioni chiave del progetto, ricevendo token extra per ogni voto espresso.

Il progetto introduce una narrativa unica con Flocktopia, una comunità di uccelli antropomorfi, e un sistema di governance decentralizzato che rispecchia la visione del team sul potere della decentralizzazione. Grazie al modello Il protocollo di staking aggiunge ulteriore appeal grazie a un APY superiore al 1.400%. Con un prezzo accessibile di 0,0058862$, Flockerz è destinato a crescere con il lancio ufficiale sugli exchange, configurandosi come una delle criptovalute emergenti da monitorare.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars offre un’innovativa funzione di staking su MemeVault. Questo progetto, attualmente in prevendita, punta a stabilizzare il mercato delle meme coin introducendo un sistema che premia i possessori di meme coin che bloccano DOGE, SHIB, PEPE, TURBO e molte altre. Il token nativo è STARS, acquistabile al costo di 0,0015309$, un prezzo basso destinato però ad aumentare. Con oltre 2,9 milioni di dollari raccolti, Crypto All-Stars ha già suscitato un forte interesse tra gli investitori e si propone di essere un’opzione altamente redditizia nel prossimo ciclo di mercato.

Gli investitori dovrebbero prenderla in considerazione per una futura bull run, grazie anche alla community che sta supportando il progetto, STARS potrebbe essere una meme coin in grado di cambiare fortemente il mercato.

Memebet (MEMEBET)

Nel settore delle meme coin, Memebet si distingue per l’essere una piattaforma Web e Telegram di scommesse e gioco d’azzardo, concentrando però l’attenzione sulle meme coin come DOGE, SHIB, e PEPE.

Il progetto introduce il token nativo MEMEBET, utilizzabile nel casinò e parte integrante di un sistema di Play-to-Earn airdrop, che premia i giocatori più attivi. Con il 20% dei token dedicato a questo sistema, Memebet consente agli utenti di accumulare MEMEBET aggiuntivi, incentivando l'adozione su larga scala e generando interesse sia tra giocatori sia tra gli investitori. Con finanziamenti già oltre i 550.000 dollari, Memebet si presenta come un’opzione interessante per coloro che desiderano entrare nel mercato delle meme coin con una prospettiva di crescita sostenuta.

FreeDum Fighters (DUM)

Ultimo token consigliato è DUM di FreeDum Fighters . Creato in vista delle prossime elezioni statunitensi, questo progetto satirico introduce due candidati: MAGATRON e Kamacop. Entrambi richiamano personaggi iconici, aggiungendo una componente ludica che permette agli investitori di votare e scommettere su uno dei due schieramenti.

La peculiarità del sistema di staking prevede premi variabili a seconda del candidato scelto, offrendo percentuali APY che cambiano a seconda del vantaggio/svantaggio dei due candidati. Il token DUM, al prezzo iniziale di 0,00006$, è una scelta interessante per chi vuole diversificare il proprio portafoglio con un progetto promettente e in costante espansione, soprattutto durante questa tornata elettorale per il nuovo presidente degli Stati Uniti.