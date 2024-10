Taggia, ok al Piano triennale delle opere pubbliche: riqualificazione dell’ex stazione, nuovi parcheggi e teatro culturale in arrivo

“Il nostro Piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato oggi e punta subito al cuore di Taggia, con i lavori di riqualificazione dell’area dell'ex stazione ferroviaria,” dichiara il sindaco Mario Conio. “Dopo anni di stop dovuti al fallimento della ditta precedente, questa zona strategica del centro cittadino potrà finalmente rinascere.”

Secondo e terzo lotto per l’area ex stazione ferroviaria

Assieme al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Espedito Longobardi, il sindaco conferma che il secondo lotto prevede il completamento della pista ciclopedonale e la creazione di nuovi spazi urbani. “Una nuova piazza prenderà forma accanto alla ciclabile, insieme a un parco urbano e un parco giochi,” spiega Conio. “Si tratta di un progetto significativo, destinato a trasformare Arma di Taggia, con un investimento totale di 2,4 milioni di euro.”

Il primo lotto, già in fase di realizzazione con un investimento di 1,8 milioni di euro, include il consolidamento del parcheggio sotterraneo e il collegamento tra via Sant’Erasmo e via Nazario Sauro, con conclusione prevista entro febbraio.

Terzo lotto: parcheggi e nuovi servizi

“Il terzo lotto è un altro intervento chiave per la città, viste le numerose richieste di parcheggi da parte di turisti e residenti,” aggiunge il sindaco. “Il primo piano del parcheggio sotterraneo avrà 170 posti auto a rotazione a pagamento e 24 box che saranno disponibili in concessione. Un secondo livello sotterraneo verrà realizzato in un secondo momento. Il costo del terzo lotto è di 400mila euro.”

Riqualificazione dell’area e ulteriori interventi

Parallelamente ai lavori condotti dal comune, la società ZG interverrà sulla riqualificazione dell’edificio dell’ex stazione, che comprenderà spazi commerciali e un affittacamere con circa 15 stanze.

Nel Piano triennale sono inclusi anche il potenziamento del cimitero comunale, con la costruzione di 110 nuovi loculi, per un costo di 400mila euro, e il completamento del teatro Santa Caterina, che offrirà circa 90 posti a sedere. “Con un investimento di 700mila euro, questo teatro diventerà un nuovo cuore culturale per la città. Sarà un vero e proprio gioiello,” conclude Conio.