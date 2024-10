Valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio transfrontaliero, a Ventimiglia presentato "Nat+Cult2" (Foto e video)

Valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio transfrontaliero è l'obiettivo del progetto "NAT+CULT2" presentato in mattinata al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia alla presenza di autorità civili, militari e degli addetti ai lavori.

"Natura e cultura per tutti 2" è un progetto Interreg Francia-Italia Alcotra. "Interventi strutturali ed eventi ad hoc per potenziare la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio transfrontaliero e intensificare la destagionalizzazione" - afferma Serena Calcopietro, assessore al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport, alla Terra, che è stata anche la moderatrice del convegno - "Ventimiglia deve perdere concezione negativa di città di confine e diventare una città internazionale, visto che ha una posizione baricentrica".

Una diretta continuazione del progetto Natura e Cultura per tutti. "Le azioni del progetto consistono nel migliorare l'attrattività, l'offerta culturale e i servizi turistici" - fa sapere il professor Mariotti, ideatore di due progetti.

Nel corso del convegno si è parlato del programma Italia Francia Alcotra, del sito, dell'app per le visite e il servizio della sicurezza, dell’offerta turistica e della valorizzazione di un “verde di qualità", dei giardini botanici Hanbury, del giardino botanico di Val Rahmeh in chiave turistica, del giardino botanico di Villa Thuret, di attrattori culturali, di turismo sostenibile, del progetto Jardival2 e dei benefici per la Regione Liguria della cooperazione territoriale europea.