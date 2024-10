Nel prossimo fine settimana due appuntamento per il ciclo di escursioni 'Aspettando Bordighera Outdoor 2025'

Entra nel vivo 'Aspettando Bordighera Outdoor 2025', il ciclo di escursioni e iniziative con e-bike ed e-MTB e di visite con focus sui luoghi Claude Monet che accompagnerà residenti e turisti fino a gennaio 2025. Il progetto, voluto dall’Assessore Melina Rodà, ha l’obiettivo di valorizzare la vocazione di Bordighera come polo per le attività all’aria aperta e offre l'occasione perfetta per vivere il territorio insieme a guide di grande esperienza.

Due gli appuntamenti previsti questo fine settimana:

- venerdì 1 novembre è in calendario un’escursione su strada in e-bike sul percorso Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera, con partenza alle 9.30 dallo IAT di via Vittorio Emanuele 172 e ritorno alle 12. L’organizzazione è a cura di Discover Riviera;

- sabato 2 novembre alle 14.30 la guida Simona Gibertini propone invece la passeggiata culturale "Sulle tracce degli inglesi”, della durata di due ore, sempre con ritrovo presso lo IAT.

'Aspettando Bordighera Outdoor 2025' proseguirà fino al 12 gennaio sempre con nuove iniziative, nell’attesa del grande evento 'Bordighera Outdoor Experience' già in programma per la prossima primavera. Il calendario completo con tutte le attività e-bike ed e-MTB e le escursioni è disponibile su www.visitbordighera.it.