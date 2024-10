Sette situazioni chiave in cui dovresti considerare la rimozione delle ciglia

Tuttavia, ci sono segni meno evidenti che indicano che le estensioni delle ciglia potrebbero non essere adeguate. Ecco a cosa dovresti prestare attenzione e informare le tue clienti affinché non trascurino questi segnali, se li riscontrano a casa.

Ciglia aggrovigliate

Se dal primo giorno dopo l'applicazione delle estensioni non è possibile pettinare le ciglia – non riesci a passare il pettine tra di esse, ci sono grumi di colla o le ciglia risultano incollate insieme – è necessario un'intervento. Non si può considerare questo come "normale" o che "è così che dovrebbe essere"!

In primo luogo, l'aspetto è semplicemente sgradevole. In secondo luogo, potrebbe essere pericoloso, poiché le ciglia naturali continuano a crescere, e le ciglia incollate possono aggrovigliarsi, creando piccoli "nidi". Quando le ciglia più vecchie cadono, potrebbero "tirare" con sé quelle naturali più giovani, causando inutili lacune nella linea delle ciglia. Una corretta pulizia delle ciglia diventa impossibile, portando potenzialmente a infezioni o infiammazioni.

L’applicazione moderna di estensioni delle ciglia, effettuata con strumenti professionali, colle di alta qualità e ciglia finte, si basa sull'estensione o l'addensamento di ogni ciglio naturale individualmente. Anche se è possibile aggiungere più estensioni su una ciglia naturale, ogni ciglio dovrebbe rimanere separato dalle altre.

Le ciglia sono straordinariamente durature e non cadono per settimane

All'inizio potrebbe sembrare una buona cosa: le ciglia non cadono per settimane, persino dopo un mese appaiono ancora dense e belle come il giorno dell'applicazione. Sembrerebbe che non si possa chiedere di più.

Purtroppo, non è così. La ragione di questa "stabilità" è spesso l'uso eccessivo di colla durante l'applicazione delle estensioni. In molti casi, la colla può essere persino visibile a occhio nudo. Questo è ancora peggio e più anti-igienico per le ciglia naturali rispetto a qualche piccolo ciglio incollato.

Cosa è corretto allora? Normalmente, estensioni delle ciglia 1 a 1 cadono gradualmente con il tempo. Dopo tre o quattro settimane, rimarranno solo il 30% delle estensioni originali sulla linea delle ciglia.

Bruciore e pizzicore subito dopo l'applicazione

Non credere mai alla frase: "Se vuoi essere bella, devi soffrire". È giunto il momento che tali affermazioni siano considerate inaccettabili, poiché possono solo portare a problemi reali.

Se quando chiudi gli occhi senti un pizzicore fastidioso dalla prima applicazione, o se provi una sensazione di graffio quando sbatti le palpebre, significa che qualcosa non va. Le ciglia non devono mai dare fastidio, né apparire come un corpo estraneo che irrita la pelle. Presta particolare attenzione a queste sensazioni, specialmente quando lavori con nuove clienti.

Una sensazione costante di pizzicore e graffio indica che non è stata rispettata la corretta distanza tra l'estensione e la pelle durante l'applicazione. Questa distanza dovrebbe essere di 0,5-1 mm, e stilisti esperti riescono facilmente a mantenere questa precisione.

Estensioni delle ciglia sicure

Ricapitolando: se senti pizzicare o tirare, se le ciglia appaiono incollate o storte, la cliente dovrebbe assolutamente considerare la rimozione delle estensioni.

Se l'applicazione è stata eseguita correttamente e la cliente non soffre di allergie, allora:

Non sentirà quasi la presenza delle estensioni mentre le indossa.

Le ciglia saranno perfettamente curve, facili da pettinare e avranno un aspetto armonioso.

La colla non sarà visibile a occhio nudo.

Come evitare incidenti fastidiosi? Prima di tutto, devi essere un esperto nel tuo mestiere. Quindi, non rinunciare mai alla formazione, fai domande, leggi e scopri nuovi prodotti. È inoltre importante assicurarsi che il salone e gli strumenti siano di alta qualità. Lavora solo con prodotti buoni e professionali come Colla anallergica per extension ciglia Mademoiselle.