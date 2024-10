La Nuova Ciclistica Arma porta l’arte del ciclismo nelle scuole: 700 bambini coinvolti nel progetto educativo (Foto)

L'arte del ciclismo nelle scuole. La società Nuova Ciclistica Arma sta portando avanti un’iniziativa che unisce sport e formazione nelle scuole elementari di Arma, Taggia, Riva, Santo Stefano e altri comuni della Valle Argentina. Con l’aiuto dei propri collaboratori, la società sta svolgendo un’attività di insegnamento e promozione del ciclismo, coinvolgendo circa 700 bambini che hanno accolto il progetto con entusiasmo.

“Tutto è nato dalla volontà di promuovere la nostra società, poi da lì è partito un vero e proprio viaggio culturale", racconta il segretario della società, Fabrizio Actis. "Siamo entrati in contatto con tanti bambini e questo ci riempie di orgoglio. Recentemente ci siamo approcciati anche con bambini con disabilità, insegnando loro ad andare in bicicletta senza rotelle, e abbiamo coinvolto tanti altri in attività di equilibrio e controllo del mezzo. Siamo orgogliosi di portare in giro questo progetto, promuovendo l'arte dello sport nelle scuole”.

L’iniziativa è partita come evento promozionale ed è diventata presto un appuntamento fisso, che permette ai bambini di prendere confidenza con la bicicletta, sviluppando abilità motorie e di equilibrio. Il progetto non è rivolto esclusivamente ai giovani studenti ma è aperto a tutti: chi vuole approcciare con il mondo del ciclismo può iscriversi alla Nuova Ciclistica Arma e utilizzare lo spazio di 4.000 metri quadrati che la società ha vicino al parcheggio della stazione di Taggia, per allenarsi in sicurezza. “Questo progetto ha una duplice funzione: anche per chi non continuerà con il ciclismo, l’esperienza permette di sviluppare la padronanza di un mezzo a due ruote, utile per chi in futuro guiderà i motorini. Insegniamo l’equilibrio, una competenza essenziale che, purtroppo, spesso manca a molti adolescenti”.

Infine, Fabrizio Actis poi conclude con “un ringraziamento speciale ai nostri allenatori Alessio Degiovanni e Massimo Berrino, oltre al presidente Gianluca Oddone, per il loro impegno e il loro supporto a questo progetto che sta portando grandi risultati".