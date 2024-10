Alessandro Piana in visita a Cairo Montenotte dopo l'alluvione: Siamo a fianco dei cittadini in questo difficile momento"

Il Presidente facente funzioni della Regione, Alessandro Piana, ha fatto visita a Cairo Montenotte per un sopralluogo nelle zone che hanno subito danni dall’alluvione.

“La situazione a Cairo Montenotte - commenta Alessandro Piana che prosegue - è difficile, come Regione siamo a fianco dei cittadini e degli amministratori per supportarli in questo momento drammatico. Sarà mia cura relazionare il neo Presidente Marco Bucci, con il quale mi sono sentito questa mattina, sul quadro attuale e ci confronteremo per trovare una soluzione per evitare che si ripeta una situazione simile”.

“La vicinanza del Presidente – ha detto Roberto Speranza vicesindaco di Cairo Montenotte - in questo momento di difficoltà ci dà forza per affrontare l’emergenza alluvionale. Ringraziamo Alessandro Piana perché ha saputo indicarci il corretto iter amministrativo da intraprendere e ci ha assicurato che nulla resterà intentato”.