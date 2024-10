Ventimiglia: inaugurati nuovi parcheggi per biciclette nel cortile della scuola primaria di via Nervia

Dopo pochi giorni dall'inaugurazione di un tratto ciclabile in zona Nervia nella città di confine si continua ad investire sulla mobilità dolce.

Questa volta è l'associazione FIAB Riviera dei Fiori che, attraverso una donazione, ha fornito due rastrelliere per biciclette alla scuola primaria di Nervia, dotando l'istituto di ben 10 parcheggi bici.

Ieri mattina, alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, di molti docenti e dei tanti bambini che frequentano la scuola, si è svolta una breve cerimonia in cui è stata consegnata anche una targa per sensibilizzare e promuovere un mezzo di trasporto tanto semplice quanto efficiente e salutare.

“Ringraziamo la Dott.ssa Costanza che fin da subito si è resa disponibile nei confronti di questa iniziativa. Da qualche tempo i parcheggi sono operativi e vengono utilizzati quotidianamente, segno che l'interesse è alto. Siamo molto contenti perchè l'iniziativa è già un esempio e ci è stato chiesto di riproporlo in altre scuole e in altri punti cruciali della città.”

Inoltre è attivo un servizio Bicibus completamente gratuito rivolto ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico che frequentano l'istituto di via Nervia.



“Un'iniziativa partita da un socio Fiab che nel suo tragitto casa-lavoro verso Sanremo si ferma ad accompagnare i figli a scuola in bicicletta. Ormai da qualche tempo ha dato la propria disponibilità ad accompagnare i piccoli studenti e si è già formato un piccolo gruppo. Come associazione non potevamo esimerci dal sostenere e promuovere pubblicamente questa importante novità sul territorio: una modalità di spostamento veloce, silenziosa, pulita e sicura grazie alla pista ciclabile sul lungomare.

Il bicibus è un modo sostenibile di andare a scuola e si fonda su importanti principi: salute, interazione sociale, uguaglianza, scoperta del territorio, autonomia, responsabilizzazione, sostenibilità e cultura ambientale. Dobbiamo fare un passo avanti e allinearci agli altri Paesi; sebbene non sia sempre possibile invitiamo le famiglie a sperimentare l'uso della bicicletta, perchè c'è una differenza sostanziale tra trasportare e accompagnare un bambino.

I valori, l'educazione e la cultura dietro ai modelli di mobilità attiva come il bicibus (o pedibus) non sono paragonabili al vuoto educativo dato da un cellulare in mano ad un bambino seduto sul sedile di un auto.”

Tutti i venerdì , fino alla conclusione dell'anno scolastico, l'appuntamento è previsto alla rotonda di via Dante, inizio della pista ciclabile, alle ore 8.

Per maggiori informazioni e per aderire al bicibus: Alessandro 391 753 5166

La prossima iniziativa Fiab è prevista per giovedì 31 ottobre in via Ruffini a Ventimiglia, in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, Halloween! Tutti i dettagli sulla pagina facebook dell'associazione: https://fb.me/e/DOBtV1Mpe