Ventimiglia: Roberto Parodi sulla vittoria di Bucci "I Frontalieri hanno contribuito a portare Forza Italia al primo posto nel centrodestra"

“La soddisfazione è grande per il risultato elettorale e la vittoria del neo presidente Marco Bucci. I frontalieri, ancora per una volta, decisivi nel comprensorio intemelio”.

Sono le parole di Roberto Parodi, Consigliere comunale che commenta la vittoria alle Regionali. “A Ventimiglia a fianco a Forza Italia – prosegue - hanno contribuito a portare il partito a quasi il 23% e primo partito di centrodestra. A Camporosso, con il gruppo di Maurizio Morabito, sopra la media regionale il 16%. Bene anche negli altri comuni limitrofi e entroterra. Il sottoscritto, da sempre sostenitore di Marco Scajola, non può che gioire per il risultato del amico rieletto consigliere. Mi devo complimentare con il sindaco di Imperia, l’On. Claudio Scajola, per la sua visione e capacità di avere portato il partito di forza Italia ai numeri più alti della Liguria facendo vincere,di fatto, il neo presidente Bucci”.

“Gran parte di questo successo – termina Parodi - è da condividere con le centinaia di lavoratori e pensionati frontalieri che ci hanno accompagnato in questa campagna elettorale”.