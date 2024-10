Regionali, Marco Scajola trionfa in provincia di Imperia: "Apprezzata mia presenza sul territorio. Io vicepresidente? Troppo presto"

Era tra i più attesi e i numeri li hanno dato, ancora una volta, ragione. Marco Scajola si conferma come uno dei volti più apprezzati della politica ligure. Già assessore nella giunta Toti e ora esponente di Forza Italia, avrà un posto nel prossimo Consiglio regionale grazie alle 6308 preferenze raccolte nella provincia di Imperia, mentre si intensificano le voci su una possibile nomina a vicepresidente.

"Sono molto contento", ha affermato ai nostri microfoni. "Devo dire che è stata una campagna elettorale inaspettata, fatta velocemente e con pochissimi mesi di preparazione. Lo ripeto: sono molto contento, in primis perché ha vinto Marco Bucci e poi per il mio risultato. La mia soddisfazione nasce dal fatto che in questi mesi di campagna elettorale, mi è stato riconosciuto di essere stato presente sul territorio. Volevo fare un buon risultato ed è arrivato".

Come detto, subito dopo la certezza della vittoria di Marco Bucci, in provincia di Imperia si è iniziato a fare il nome di Marco Scajola come prossimo vicepresidente della Regione Liguria. A placare le voci ci ha pensato proprio quest'ultimo: "Un ruolo più importante rispetto a quello di assessore? Non lo so. Non sono una persona che chiede, io ho fatto la mia corsa e sono contento di questo risultato. Non ho chiesto nulla nel 2015 e nel 2020, non lo farò di certo nel 2024. Io mi metto a disposizione di Marco Bucci: sono una persona che ama lavorare e quindi darò il mio contributo. Credo che sia troppo presto per parlare di ruoli e poltrone. Ora dobbiamo goderci questo risultato: eravamo preoccupati che la Liguria potesse fare un passo indietro con questa sinistra, ma fortunatamente è andata bene".

A testimoniare quanto detto da Scajola, ossia che è stata apprezzata in questi anni la sua presenza sul territorio, sono ovviamente i numeri: nonostante il passaggio in Forza Italia, l'assessore uscente è stato il più votato in provincia di Imperia. Numeri che hanno permesso al partito di Antonio Tajani di sfiorare il colpaccio nella Riviera dei Fiori: "Sono orgoglioso di aver portato al partito così tanti voti", prosegue. "Solo per pochi voti, in provincia di Imperia, Forza Italia non è il primo partito della coalizione del centrodestra".

Il nuovo corso di Forza Italia, sempre rimanendo nei confini della provincia di Imperia, è stato quindi molto apprezzato. Tra volti nuovi e 'acquisti' mirati, il risultato dà garanzie per il futuro: "Sono contento di quello che hanno fatto i miei colleghi candidati", aggiunge Scajola. "Chiara Cerri, Cristina D'Andrea e Francesco Ghilardo hanno permesso di ottenere un buon risultato per Forza Italia. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e stiamo investendo per il futuro: Cristina D'Andrea è una ragazza straordinaria e potrà soltanto migliorare nei prossimi mesi e anni".

Infine, una battuta sul mancato voto dei giovani. "Sì, è mancato e si è sentito. I giovani votano mal volentieri e sono poco motivati. Non è colpa loro, ma è colpa di noi adulti. Ben venga che ci siano candidati giovani come Cristina. Bisogna far sì che i giovani entrino nel mondo della politica e che inizino a scrivere il loro futuro".