Elezioni regionali, Isnardi: "FdI è il partito di centrodestra con la più alta percentuale di preferenze in provincia di Imperia"

"Le elezioni regionali appena concluse hanno confermato Fratelli d'Italia come il partito di centrodestra con la più alta percentuale di preferenze nella provincia di Imperia e allo stesso tempo hanno evidenziato il grande valore di tutti i nostri candidati, a cui vanno oggi i miei più sentiti complimenti" - dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi, commentando i risultati delle elezioni regionali.

"Il lavoro, la competenza e l'entusiasmo di tutti hanno dato il meritato successo ad ognuno di loro e, in particolare, mi rivolgo all'amico Luca Lombardi, che, coi suoi circa 3000 voti ha segnato un grande passo personale e politico" - sottolinea Isnardi.

"Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Ventimiglia, inoltre, non posso che essere molto orgoglioso dei risultati ottenuti proprio nella nostra zona, pur senza aver avuto candidati in lista" - afferma Isnardi - "Ringrazio, dunque, per questa grande dimostrazione di presenza, tutti i sostenitori di Fratelli d'Italia, che da sempre ci seguono e sostengono, con ricambiata stima".