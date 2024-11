Sanremo, la segnalazione: degrado e rifiuti nel piazzale del supermercato Carrefour a Pian Poma (foto)

Il nostro lettore Giuseppe scrive alla redazione per segnalare l'abbandono di rifiuti nell'angolo nord-ovest del piazzale del supermercato Carrefour a Pian Poma.

"Situazione di degrado dovuto a giaciglio di fortuna di extracomunitari, spiega, che dormono sotto a un manufatto e in un furgone in stato di abbandono nel piazzale. Sono intervenuti in tempi diversi , la Polizia Urbana, la Polizia di Stato e i Carabinieri , questi ultimi hanno fatto ripulire alcuni rifiuti ma la situazione non si risolve".