Sanremo: grave crepa in un muro di contenimento in via Lamarmora, due famiglie evacuate e poi rientrate a casa (Foto)

Primo danno da maltempo nella nostra provincia, a parte quelli meno gravi gestiti nelle ultime ore da Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Si tratta di un muro che è parzialmente crollato in una stradina interna di via Lamarmora e che ha messo in apprensione i residenti di una villetta bifamiliare sovrastante. Secondo le prime informazioni sembra che, nei giorni scorsi, siano stati effettuati alcuni lavori sotto il muro di contenimento e, questa mattina lo stesso si è spaccato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, la Protezione Civile e gli agenti della Municipale. Per un paio d'ore le due famiglie residenti (per un totale di 7 persone) sono state fatte uscire di casa a scopo precauzionale, in attesa dell’arrivo di un ingegnere. Il tecnico ha valutato la situazione e, al termine delle verifiche, ha consentito il rientro a casa degli evacuati anche se, ovviamente, già da domani servirà un intervento per sistemare il muro.