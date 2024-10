Sophon, il lancio della mainnet potrebbe rivoluzionare il settore dell’intrattenimento

Sophon, una blockchain focalizzata sull'intrattenimento e sul gaming, prevede di lanciare la sua mainnet a novembre, insieme al token nativo SOPH. In questa fase iniziale, l'accesso al token sarà limitato per garantire stabilità e sicurezza della rete.

Gli utenti beneficeranno di transazioni senza gas, eliminando le commissioni di transazione, per facilitare l'interazione con il network.

Il sistema Sophon Guardian giocherà un ruolo chiave nell'infrastruttura della rete, consentendo agli utenti di eseguire nodi Sophon.

Questi nodi sono stati inizialmente associati a quelli acquistati durante una vendita dedicata, e il team di Sophon prevede di annunciare i partner coinvolti nel lancio della mainnet nelle prossime settimane.

Sophon ha recentemente attratto investimenti significativi, tra cui un finanziamento da Binance Labs, mirato a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi e a potenziare l'ecosistema.

Secondo Andy Chang, Investment Director di Binance Labs, Sophon potrebbe rivoluzionare il settore dell’intrattenimento, del gaming e dell’intelligenza artificiale.

Finanziamenti innovativi e vendite di nodi

Nel maggio 2024, Sophon ha raccolto oltre 60 milioni di dollari, vendendo circa 121.000 nodi e guadagnando 20.391 ETH (circa 62,7 milioni di dollari) su un totale di 200.000 nodi disponibili.

Inoltre, ha ottenuto 10 milioni di dollari in un round di finanziamento tradizionale guidato da Paper Ventures, con la partecipazione di Spartan, SevenX e OKX Ventures.

Sebastien, co-fondatore di Sophon, ha dichiarato che i fondi raccolti saranno utilizzati per sviluppare nuovi progetti e stabilire alleanze strategiche, con l'obiettivo di fornire valore alla community.

Applicazioni ZK Stack e soluzioni Layer 2

Sophon mira a raggiungere i propri obiettivi attraverso applicazioni basate su ZK Stack, comprese le astrazioni di account native, che consentono interazioni senza commissioni di transazione.

La base di codice zkSync è la più solida nel suo genere, offrendo funzionalità diversificate e scalabilità dimostrata attraverso test estensivi, posizionandosi come leader tra le soluzioni Layer-2 di Ethereum.

Queste capacità sono cruciali per creare un ambiente stabile e scalabile per le applicazioni destinate ai consumatori.

Sophon, supportata da Merit Circle e alleanze strategiche con organizzazioni come Beam, Zentry e Aethir, punta a diventare una piattaforma di riferimento per sviluppatori e utenti nel settore.

In attesa del lancio della mainnet e del token SOPH, gli appassionati di tecnologia e blockchain stanno puntando anche su Pepe Unchained, un progetto in presale che unisce le meme coin con la rete Layer-2.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è un progetto ispirato a Pepe The Frog, personaggio creato da Matt Furie, protagonista di meme e utilizzato come mascotte per diversi token.

Tuttavia, a differenza di altre meme coin, Pepe Unchained presenta un obiettivo ambizioso: lo sviluppo di una rete Layer-2, chiamata Pepe Chain, che permetterà di effettuare transazioni fino a 100 volte più veloci rispetto alla blockchain di Ethereum, con costi di commissione bassi.

Finora, il progetto ha raccolto oltre 22 milioni di dollari in presale, con il token PEPU disponibile a 0,01176 dollari.

I trader hanno la possibilità di acquistare il token utilizzando ETH, USDT o carta di credito, con l’opzione di fare staking e guadagnare ricompense passive in base all’APY.

Gli utenti potranno trasferire il token PEPU, attualmente creato su Ethereum sulla Pepe Chain al momento del suo lancio, per sfruttare i vantaggi offerti dalla nuova rete.

La Pepe Chain sarà caratterizzata da diverse funzionalità, riportate qui di seguito.

DEX: l’exchange decentralizzato di Pepe Unchained consentirà uno swap dei token rapido e sicuro.

Bridging: la rete Layer-2 avrà una soluzione per il bridging che permetterà il passaggio da Ethereum alla Pepe Chain.

Block Explorer: lo strumento integrato nella Pepe Chain permetterà di verificare e seguire le transazioni on-chain, per la massima trasparenza e sicurezza.

Staking: lo staking del PEPU sulla Pepe Chain garantirà ricompense maggiori rispetto a quello su Ethereum.

Inoltre, la Pepe Chain permetterà anche gli sviluppatori di creare nuove DApp, premiandoli con ricompense attraverso dei grant finanziari.