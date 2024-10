Ventimiglia: duro attacco del Movimento 5 Stelle al Sindaco Di Muro "Ha presentato il candidato leghista ai dipendenti"

“Il Sindaco Di Muro presenta ai dipendenti comunali il candidato leghista da lui sostenuto alle prossime elezioni comunali, l'attuale sindaco di Vallecrosia Armando Biasi. Decisione inopportuna e soprattutto scorretta”. Intervengono duramente i candidati del Movimento cinque stelle della nostra provincia (Lorenzo Trucco, Daniela Abbo, Pierfrancesco Musacchio e Maria Spinosi).

“Scorretta innanzitutto – proseguono - per il ruolo istituzionale che Di Muro ricopre, e di cui sempre si dimentica, che impone per dettato costituzionale l’assoluta imparzialità della sua comunicazione durante la campagna elettorale. Scorretta, poi, per la stessa compagine del partito Lega, atteso che di candidati nella circoscrizione di Imperia ne conta quattro e non soltanto uno. Questo a dimostrazione della bella atmosfera che si respira lì dentro”.

“Sconcertati e indignati – terminano - si sono detti anche i dipendenti comunali e gli altri partiti di maggioranza FI e FdI. Ci chiediamo se pure l’attuale opposizione civica condanni tale condotta, perché non ne abbiamo notizia. Il Movimento cinque stelle nel biasimare senza se e senza ma il sindaco, gli ricorda che quella che serve è la passerella sul Roja, non la passerella elettorale”.