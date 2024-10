Elezioni regionali di domenica e lunedì: l'appello al voto per Orlando dal PD provinciale

"È tempo di credere nel cambiamento! In occasione delle elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, ci rivolgiamo a voi per chiedere un forte sostegno per Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria". E' questo l'appello al voto del Partito Democratico per le elezioni Regionali di domenica e lunedì.

"Andrea - prosegue il PD - rappresenta un’opportunità concreta per il nostro futuro. Siamo determinati a costruire una sanità pubblica efficiente, che garantisca a ogni ligure l’accesso a cure di qualità e servizi adeguati, affinché la salute di tutti sia una priorità. Vogliamo investire in infrastrutture e trasporti, per migliorare i collegamenti e rendere la nostra provincia un luogo sempre più accessibile e dinamico. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma affrontiamo il futuro con grande impegno e passione. Crediamo che, insieme, possiamo migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini della provincia di Imperia".

"Il vostro voto per Andrea Orlando - termina il PD - è un voto per il cambiamento, per un futuro migliore e per una Liguria che valorizza ogni sua comunità. Unitevi a noi in questo percorso di rinnovamento e crescita. Facciamo sentire la nostra voce!"