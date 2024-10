Elezioni Regionali: Alberto Alberti termina la campagna elettorale "Un'esperienza che mai avrei pensato di vivere"

“Oggi termina questa breve e intensa campagna elettorale, un’esperienza che mai avrei pensato di vivere poiché la politica non è mai rientrata nei miei piani, ma tracciando un bilancio posso dire che è stata un’esperienza estremamente positiva. In questo mese ho ricevuto la solidarietà di tantissime persone che ho incontrato e ho avuto il piacere di rivedere tante amicizie della mia storia umana che non avrei più pensato di trovare sul mio cammino, questo mi ha riempito il cuore di felicità".

Sono le parole di Alberto Alberti, candidato alle elezioni regionali a sostegno di Marco Bucci. "Ringrazio per questo incredibile viaggio il mio staff - prosegue - la cara Marilena che mi ha supportato e sopportato, tutti gli amici, i media, i candidati di tutti i partiti e le coalizioni, ma soprattutto tutti voi cittadini che mi voterete e non, grazie per tutta l’energia che mi avete trasmesso passo dopo passo".

"Credo di aver confermato agli occhi di tanti di voi - termina Alberti - la persona che sono: coerente, decisa, con voglia di fare e di costruire. Per questo motivo ho deciso di scendere in campo mettendomi al servizio della mia terra e della gente del Ponente ligure perché meritiamo di vivere in una Liguria al passo con i tempi, in crescita, sicura, ma soprattutto sempre e costantemente attenta ai bisogni dei propri cittadini. Vi mando un caloroso abbraccio”.