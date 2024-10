Sanremo: in arrivo all’Anagrafe uno sportello dedicato al rilascio immediato della carta d’identità

Da oggi sarà più facile e veloce rinnovare la carta d’identità a Sanremo. Oltre ai due sportelli tradizionali presenti all’anagrafe, dove si può accedere previo appuntamento, ne sarà infatti aperto uno per il rilascio immediato senza prenotazione. L’avvio è in programma lunedì 4 novembre ma già in questo fine settimana è previsto uno speciale open day.

In occasione delle elezioni regionali, sfruttando la possibilità di recarsi agli uffici dell’anagrafe (Palafiori di corso Garibaldi) per la richiesta dei certificati elettorali, sarà infatti già messo a disposizione il nuovo servizio della carta d’identità elettronica a partire da oggi pomeriggio con il seguente calendario di apertura straordinaria:

- venerdì 25 ottobre dalle ore 14.30 alle 17.30

- sabato 26 ottobre dalle ore 9 alle 17.30

- domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle 22

“L’istituzione di questo sportello per il rinnovo della carta d’identità anche senza appuntamento - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - potrà semplificare e velocizzare il processo di rilascio dei documenti. E’ un servizio da tempo richiesto dai cittadini, che ha lo scopo di andare incontro alle esigenze della popolazione anziana o meno esperta con l’utilizzo di internet”. Per ottenere il rilascio della carta d’identità elettronica bisogna recarsi allo sportello ubicato al primo piano del Palafiori, presentando la documentazione necessaria descritta sul sito del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.it in “Accesso rapido- Aree Tematiche”, “Servizi demografici e CIE”, “Rilascio carte identità elettroniche”), al seguente link.