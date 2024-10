Elezioni Regionali: 'Impresa Donna' di Confesercenti predispone il 'Manifesto per le Pari Opportunità'

“Abbiamo predisposto un ‘Manifesto per le Pari Opportunità’ che include una serie di punti chiave su cui discutere e promuovere normative per la parità di genere. Il manifesto potrebbe servire come guida strategica per il prossimo Consiglio Regionale e per la nuova giunta, per riaffermare la necessità di sviluppare attività di uguaglianza e l'inclusione di tutte le imprenditrici”. Sono le parole di Erika Martini, presidente di ‘Impresa Donna’, in occasione delle prossime elezioni regionali.

Il Manifesto è stato sottoposto alle candidate per promuovere normative per la parità di genere. Impresa Donna di Confesercenti chiede:

1) Costruire azioni politiche-sindacali mirate al conseguimento delle pari opportunità grazie anche allo Sportello provinciale “Progetto Futura”

2) Attività di promozione degli strumenti necessari per rispondere alle esigenze delle imprenditrici

3) Promozione delle attività formative/informative della Regione in sintonia con Cescot Imperia

4) Creare un programma di scambio di esperienze fra imprenditrici della nostra Provincia e il territorio di Cuneo

5) Attività di supporto e sostegno per le Imprese Donna Frontaliere - imprenditrici italiane che operano in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco

6) Violenza di genere - sostegno della Regione con interventi per il sostegno abitativo, per l'inserimento lavorativo, l’orientamento professionale,sgravi contributivi , sostegno ai Centri Anti Violenza , sensibilizzazione delle imprese.

7) Contributi alle Imprese per la Certificazione di Parità di Genere

8) Sostegno alle imprese per attività di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro

9) Fondo Impresa Femminile -sostegno economico e bonus per formazione professionale, start-up-innovazione tecnologica-imprese giovanili

10) Fondo per sostegno ad imprese nei borghi storici.

“Ringrazio le numerose candidate che hanno già aderito e sottoscritto il nostro manifesto” conclude Erika Martini.