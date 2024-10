Urbanistica, inaugurata la nuova piazza di Cenova. Assessore regionale Scajola: "Simbolo di ripartenza per tutta la comunità" (Foto)

È stata ufficialmente inaugurata oggi la nuova piazza dell'Oratorio di Cenova (Rezzo). Un lavoro di rigenerazione urbana, costato complessivamente 220mila euro di cui 198mila stanziati dalla Regione Liguria, che contribuirà al generale recupero del borgo duramente colpito dalle alluvioni del 2019 e 2020.

Presenti per l'occasione l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Rezzo Renato Adorno, diversi amministratori della valle Arroscia e la cittadinanza del paese.

"Un intervento certamente utile per tutto il borgo che ha anche un fortissimo valore simbolico e restituisce un'immagine di una comunità che non si è arresa alle alluvioni, ma anzi si è rimboccata le maniche ed è ripartita - sottolinea l'assessore regionale Marco Scajola- Quanto successo qui è stata una ferita non solo per Rezzo, ma per tutta la Liguria con questo lavoro vogliamo ridare bellezza e tipicità. Siamo inoltre di fronte all'ennesima opera di rigenerazione urbana conclusa. Nella sola valle Arroscia, dal 2021 a oggi, abbiamo investito circa 2 milioni di euro per realizzare 10 interventi".

"Oggi è un giorno importante per Cenova - spiega il sindaco Renato Adorno- Ridiamo una piazza bellissima al nostro borgo non dimenticandoci di quanto successo con le alluvioni del 2019 e 2020. A breve partiranno i lavori per l'oratorio, ci auguriamo quindi di avere anche questa fondamentale opera conclusa entro la primavera".

Nel dettaglio, per ciò che concerne la piazza, è stata rifatta la pavimentazione, inserito un suggestivo impianto di illuminazione e mantenuta la memoria storica dell'abitazione abbattuta a seguito dell'alluvione con un particolare gioco di luci e un apposito selciato.