Pompeiana, trasmesso al MIMIT il piano di salvataggio

Regione Liguria ha inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il piano di rientro del debito del Comune di Pompeiana. Il Comune dovrà restituire 700mila euro, più interessi, per un totale di oltre 1 milione di euro, la cifra era stata utilizzata circa 20 anni fa per la realizzazione di un bacino artificiale. La restituzione immediata dell’intero importo rischiava di mandare in default il Comune. Grazie all’interessamento del Presidente f.f. Alessandro Piana, il Comune di Pompeiana ha stilato un piano di rientro del debito, che consentirà di dilazionare in 50 anni la spesa ed evitare, in questo modo, crisi finanziarie. Il documento è stato inviato dalla Regione Liguria al Ministero ed è in attesa del riscontro per il relativo seguito di competenza.



“Un intervento che è stato fondamentale per evitare dissesto finanziario di questo piccolo Comune, che si è trovato in una situazione difficile. Essendo stato anche io amministratore locale, comprendo le difficoltà che i sindaci ed i loro consiglieri devono affrontare quotidianamente, soprattutto nei piccoli Comuni dell’entroterra. Siamo fiduciosi che il Ministero dia riscontro della proposta in tempi brevi. Regione Liguria, in questi anni, ha sempre ascoltato le esigenze del territorio e si è fatta portavoce nelle sedi competenti” commenta il Presidente f.f. Alessandro Piana.