Elezioni Regionali: domani sera a San Bartolomeo al Mare la chiusura della campagna elettorale di Alberto Alberti

È in programma per venerdì 25 ottobre alle 20:15, presso l’Hotel Ristorante Europa in via Malta 32 a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, la festa di chiusura della campagna elettorale dell’imprenditore Alberto Alberti, Ceo della storia azienda di Pontedassio Latte Alberti, candidato al consiglio regionale con la lista Vince Liguria – Bucci Presidente.

“Vi aspetto tutti, amici e sostenitori, per concludere insieme questa breve, ma intensa campagna elettorale, pronto più che mai a lavorare per la Liguria del domani. Il 27 e 28 ottobre barra il simbolo “Bucci Presidente” e scrivi Alberti, un imprenditore per la Liguria.”.