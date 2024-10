Sanremo, a novembre in programma tanti eventi. Sindoni: “Un lavoro in sinergia che risulta vincente”

“Non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di avere due grandi eventi di altissimo livello per caratterizzare la proposta turistica del mese di novembre, tradizionalmente un periodo di bassa stagione: il Campionato Europeo CAPE 31, organizzato dallo Yacht Club, e il prestigioso World Series Of Poker, attualmente il più celebre circuito mondiale di poker che, grazie all’impegno del Casinò, fa tappa nella nostra città”.

Così l’assessore al turismo Alessandro Sindoni esprime soddisfazione nel presentare i due grandi appuntamenti in programma il mese prossimo, sottolineando come si tratti di “eventi che prevedono presenze da tutta Europa e che sottolineano ancora una volta lo straordinario appeal di Sanremo,capace di proporre grandi appuntamenti anche in un periodo, come dicevo, di bassa stagione. Il nostro intento, infatti, è continuare a lavorare per una proposta di eventi di alto livelloin grado di destagionalizzare l’offerta turistica attraverso una diversificazione e una ridistribuzione delle manifestazioni anche su periodi più lunghi. Ringrazio lo Yacht Club e il Casinò per quanto fatto: un lavoro in sinergia che risulta vincente”.

Nello specifico, il Casinòsi è nuovamente garantito una tappa del prestigioso circuito World Series Of Poker che si terrà dal 1° all’11 novembre. Dopo 5 anni di assenza, infatti, lo scorso anno il Casinò è stata una delle 44 tappe del circuito 2023/2024, riuscendo ad attirare giocatori non solo dall’Italia ma da tutta Europa con un numero di 5263 iscritti ai vari tornei che hanno prodotto un totale premi per 1,9 milioni di euro.

E quest’anno torna ad essere protagonista, con alte aspettative per l’edizione 2024/2025. Il WSOP, infatti, è attualmente il più celebre circuito mondiale di poker che culmina con il torneo dei Campioni, giocato nel mese luglio a Las Vegas, con in palio premi ambitissimi.

Dal 7 al 10 novembre, invece, lo Yacht Club, uno dei club più attivi nell'attività agonistica internazionale, presenta il Campionato Europeo CAPE 31: caratterizzato da una particolare barca superveloce, è un monotipo che all’estero, soprattutto in Inghilterra dove nasce nel 2017, sta riscuotendo un ottimo successo.

Con un soggiorno medio di 5/6 notti, il Campionato Europeo CAPE 31prevede la presenza di circa 130 partecipanti e di circa 60 accompagnatori, con atleti provenienti anche da Francia, Spagna e Germania.