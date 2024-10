Finanziamenti a medio-lungo termine per le aziende

Per crescere e portare avanti la propria attività in sicurezza, le aziende hanno bisogno di liquidità. Questa, in alcuni casi, può arrivare dai finanziamenti a medio lungo termine.

Le opportunità di finanziamento per le aziende sono numerose e variano a seconda delle caratteristiche dell’impresa, dalle necessità che deve soddisfare e dalle garanzie che è in grado di fornire.

Queste ultime, in particolare, risultano determinanti per ottenere il credito di cui si necessita e possono assumere la forma di garanzie reali, personali o atipiche. Tra le tante, rientra SACE garanzia Archimede per export delle società, pensata per aiutare le aziende con sede legale in Italia – o all’estero, ma con un’organizzazione stabile nel nostro Paese – ad accedere con maggiore facilità ai finanziamenti.

Di seguito andremo a scoprire che cosa sono i finanziamenti per aziende a medio e lungo termine, quali tipologie esistono e le principali garanzie che è possibile presentare per ottenerli.

Cosa sono i finanziamenti per le aziende

Quando un imprenditore necessita di nuova o ulteriore liquidità per sostenere alcuni importanti investimenti, finalizzati a far crescere la propria azienda, oppure per far fronte alle spese correnti, può richiedere un finanziamento a banche o istituti di credito.

Il finanziamento richiesto rientra tra quelli pensati appositamente per le imprese. Non è infatti possibile utilizzare un prestito al consumo – come il prestito personale – per far fronte alle spese aziendali, in quanto questi sono destinati in modo esplicito ai consumatori.

Il meccanismo è comunque, in diversi casi, il medesimo, in quanto l’impresa si impegna, a fronte dell’ottenimento della somma di denaro di cui ha bisogno, a ripagare il proprio debito in rate mensili. Esistono però delle eccezioni. È questo ad esempio il caso dei finanziamenti che fanno uso degli strumenti per lo smobilizzo del credito.

Finanziamenti a medio e lungo termine

Entrando più nello specifico, i finanziamenti a medio e lungo termine sono quelli che prevedono la restituzione del capitale ottenuto sul medio o lungo periodo, ossia in un arco temporale compreso tra i 10 e i 30 anni.

L’arco temporale è determinato dall’ammontare della somma richiesta e dalla capacità di restituzione dell’azienda. Maggiore è l’importo richiesto e/o minore è la somma mensile restituita, più lunga sarà la durata del finanziamento.

Tra i finanziamenti a medio-lungo termine per aziende è possibile includere, in primo luogo, il mutuo aziendale, il quale prevede la cessione, da parte dell’ente di credito, di una somma di denaro, in cambio dell’obbligo, da parte dell’azienda, di restituire il prestito, maggiorato degli interessi, in rate mensili ed entro l’arco di tempo stabilito.

Anche il leasing finanziario, ossia la messa a disposizione di un bene – ad esempio un macchinario – in cambio di pagamenti periodici, e le emissioni obbligazionarie possono essere incluse tra i finanziamenti per imprese a medio o lungo termine.

Quali garanzie servono

Le garanzie richieste possono variare a seconda del tipo di finanziamento richiesto, delle modalità di restituzione e delle caratteristiche dell’azienda. Tra le tante è possibile includere:

l’ ipoteca su un bene immobile ;

; il pegno su beni mobili ;

; la fideiussione , rientrante tra le garanzie personali;

, rientrante tra le garanzie personali; la cessione del credito in forma pro soluto o pro solvendo.

Queste e altre tipologie di garanzie possono essere estremamente importanti per un’azienda ai fini dell’ottenimento del finanziamento desiderato.