La piattaforma di cloud mining fa progressi straordinari, minando 393 Bitcoin ad aprile: gli appassionati di criptovalute si riversano su SHRMiner e guadagnano facilmente 13.800 dollari

Il settore del mining di criptovalute ha assistito a un nuovo sviluppo. Nell'aprile 2026, SHRMiner, una delle principali piattaforme globali di cloud mining, ha estratto un totale di 393 Bitcoin (BTC). Al 21 aprile, il totale dei Bitcoin detenuti dall'azienda aveva raggiunto quota 2.394. Questa performance non solo riflette la continua crescita delle sue attività di mining, ma sottolinea anche i crescenti vantaggi complessivi di cui godono le aziende leader del settore in termini di hardware, potenza di calcolo ed efficienza operativa.

Secondo gli ultimi dati diffusi da SHR Miner, l'azienda non solo ha mantenuto un livello stabile di produzione mensile, ma ha anche continuato ad accumulare riserve di Bitcoin. Ciò indica che l'azienda non si affida esclusivamente all'espansione a breve termine della potenza di calcolo, ma sta al contempo migliorando la propria competitività complessiva attraverso l'aggiornamento delle apparecchiature, l'ottimizzazione operativa e l'allocazione delle risorse.

Informazioni su SHR Miner

SHRMiner è una piattaforma leader nella gestione patrimoniale di asset digitali con sede nel Regno Unito. Fin dalla sua nascita nel 2018, SHRMiner si è dedicata a fornire servizi di cloud mining sicuri, efficienti e scalabili a oltre 5 milioni di utenti in più di 180 paesi.

Tutti i data center di SHR Miner sono situati in regioni ricche di risorse energetiche rinnovabili, utilizzando energia solare, idroelettrica ed eolica per garantire operazioni a basse emissioni di carbonio. La piattaforma offre contratti intelligenti flessibili a breve termine, meccanismi di rendimento stabili e canali di pagamento versatili che supportano diverse valute. Ciò consente agli utenti di partecipare al mining senza sforzo, senza la necessità di hardware specializzato o competenze tecniche.

Il modello di cloud mining basato sull'intelligenza artificiale abbassa la barriera d'ingresso

SHRMiner opera principalmente utilizzando un modello di mining in cloud basato sull'intelligenza artificiale. Gli utenti non sono tenuti ad acquistare hardware per il mining, né a sostenere i complessi costi associati a elettricità, raffreddamento o manutenzione; semplicemente acquistando contratti di potenza di calcolo offerti dalla piattaforma, possono partecipare indirettamente al mining di Bitcoin. Rispetto ai metodi tradizionali di mining individuale, questo modello riduce significativamente la barriera d'ingresso, rendendo al contempo l'allocazione delle risorse di calcolo più centralizzata e professionale.

Principali vantaggi della piattaforma

Supporto multivaluta: supporta depositi e prelievi per le principali criptovalute, tra cui XRP, BTC, ETH, DOGE, USDT, SOL, USDC, LTC e BNB, per soddisfare diverse esigenze di investimento.

Bassa barriera d'ingresso: gli utenti possono partecipare senza dover acquistare alcuna attrezzatura di mining o hardware tecnico e senza dover pagare bollette elettriche elevate.

Liquidazione automatizzata degli utili: il sistema distribuisce automaticamente gli utili su base giornaliera, garantendo un processo di liquidazione chiaro e trasparente. Gli utenti possono visualizzare in tempo reale la ripartizione dettagliata degli utili tramite la propria dashboard.

Sicurezza e conformità: possiede doppie certificazioni di sicurezza da McAfee® e Cloudflare®. Grazie all'utilizzo di diverse tecnologie di crittografia e meccanismi di regolamento trasparenti, la piattaforma protegge in modo completo i fondi degli utenti e la sicurezza degli account.

Come iniziare e ottenere guadagni giornalieri

Visita il sito web ufficiale di SHR Miner, inserisci le tue informazioni di base e completa la procedura di registrazione dell'account. I nuovi utenti ricevono un bonus di 15 dollari immediatamente dopo l'iscrizione.

Seleziona un contratto di mining e attiva il tuo hash rate. Scegli il contratto più adatto al tuo budget e al tuo orizzonte temporale; il sistema accrediterà automaticamente i tuoi guadagni su base giornaliera.

Programma di ricompense per le segnalazioni. Unisciti al programma di affiliazione SHR Miner per ottenere ricompense totali pari all'1,5% + 3%. Guadagna commissioni per le segnalazioni, cogli l'opportunità di vincere bonus fino a 30.000 $, diversifica le tue fonti di reddito e crea una rendita passiva a lungo termine.

Piani contrattuali popolari

Nome del contratto Prezzo Profit Giorni Capitale + Rendimento totale Nuovo accordo sull'esperienza utente $100 4 dollari 2 $100+$8 Bitdeer Sealminer A2 Pro $500 $6,25 5 $500,00 + $31,25 Miner di Litecoin L9 $1000,00 $13,00 10 $1000,00 + $130 Bitcoin Miner S21 XP Imm $5000,00 $70,00 25 $5000,00 + $1750 Bitcoin Miner S21e XP Hyd $10000,00 $150,00 35 $10000,00 + $5250 ANTSPACE HW5 $50000,00 $900,00 45 $50000,00 + $40500

Dopo l'acquisto di un contratto, i guadagni verranno accreditati automaticamente sul tuo conto entro 24 ore. Alla scadenza del contratto, il capitale iniziale ti verrà restituito integralmente. Potrai prelevare il capitale o reinvestirlo per beneficiare degli interessi composti.

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Conclusione

In qualità di piattaforma leader a livello globale per i servizi di cloud mining, SHR Miner si impegna a fornire agli utenti servizi di cloud mining trasparenti, sicuri e conformi alle normative. Pur offrendo un'esperienza caratterizzata da elevata efficienza e rendimenti stabili, la piattaforma privilegia costantemente la praticità e lo sviluppo sostenibile, adoperandosi per creare canali più stabili ed efficienti per la valorizzazione degli asset digitali per gli utenti di tutto il mondo.

Per maggiori dettagli:

Sito web: https://shrminer.com

Link per scaricare l'app mobile: https://shrminer.com/download/

E-mail: info@shrminer.com



















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