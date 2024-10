Ventimiglia: è morta 'Mamma Africa', Delia Bonuomo per tanti anni aveva aiutato i migranti che arrivavano in città

In tanti, attraverso i social network, hanno ricordato Delia Bonuomo, conosciuta a Ventimiglia anche come ‘Mamma Africa’. E’ morta ieri ma, per tanti anni aveva aiutato molti migranti con il suo bar ‘Hobbit’. Nel periodo clou in cui chi fuggiva si rifugiava nella città di confine, lei li ospitava per un qualcosa di caldo. Per lei alcuni avevano anche promosso una petizione su gofoundme.com. Offriva pasti, soprattutto a donne e bambini seduti sul marciapiede di fronte al bar, che è poi diventato un punto di riferimento per tutti i rifugiati.

Delia ha aiutato migliaia di persone in transito, offrendo vestiti, pasti, un abbraccio e un luogo accogliente a chiunque ne avesse bisogno. Ha distribuito scarpe, aiutato a decifrare documenti, assistito nella ricerca di alloggio, offerto pasti gratuiti a donne, bambini e a chiunque non può permettersi di pagare. Al bar ‘Hobbit’ si potevano caricare i cellulari e si poteva utilizzare il bagno (attrezzato di spazzolini, dentifricio, sapone, assorbenti e fasciatoio) senza l’obbligo della consumazione. I bambini avevano un angolo tutto loro, che Delia ha creato raccogliendo giocattoli usati. I funerali saranno celebrati sabato a Roverino.