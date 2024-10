In bici da Nervia alla stazione ferroviaria, Ventimiglia inaugura un nuovo tratto della pista ciclabile (Foto e video)

In bici da Nervia alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Si potrà farlo grazie al nuovo tratto della pista ciclabile inaugurato questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, religiose e sportive.

Al momento la ciclabile arriva fino a sotto il cavalcavia dopo il parcheggio dell'ex ospedale ma conclusi i lavori dell'ultimo tratto giungerà fino alla stazione. "Oggi inauguriamo un tratto di pista ciclabile all’interno del parcheggio dell’ex ospedale Santo Spirito, che dall’area Campasso porterà, una volta terminato l’ultimo tratto, fino alla stazione ferroviaria. Si connette anche con le piste ciclabili dei comuni limitrofi, verso levante si connette con quella di Camporosso, Vallecrosia e Bordighera e verso nord con quella di Dolceacqua" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "E' un progetto che portavamo avanti da tempo, sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori. E' stata anche una corsa contro il tempo perché si tratta di un fondo europeo che abbiamo recuperato e che dobbiamo rendicontare entro la fine del mese. Ringrazio gli uffici comunali, in particolare il nostro dirigente, che si è adoperato tanto su questo tema, e l'impresa Masala, che ha fatto le corse contro il tempo. Ringrazio, inoltre, Ilaria Sanguineti che è la ciclista più famosa della nostra città con esperienze internazionali che avrà l'onore di tagliare il nastro".

"E' un piccolo intervento che va a riqualificare un'area, che da tempo è rimasta degradata, in un contesto più ampio, anche strategico dal punto di vista turistico. E' un esempio di servizi nuovi, aggiuntivi e di qualità che servono per dare accoglienza ai turisti. Una pista ciclabile di collegamento ma che permette anche, nella stessa città di Ventimiglia, di avvicinare un posteggio, in cui nel mese di novembre inizieranno i lavori, da circa 800 posti auto al teatro romano con i suoi scavi storici fino all'area di sviluppo di Nervia" - sottolinea Di Muro - "In quest'area si potrà comodamente parcheggiare la macchina, venire in bicicletta, fare dello sport outdoor o delle camminate".

Al taglio del nastro odierno, oltre all'Amministrazione Di Muro erano presenti che il consigliere regionale Sonia Viale e il vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, che ha benedetto il nuovo tratto. "Oggi è l'inizio di tutta una serie di inaugurazioni che andrà a svolgere questa amministrazione da qui alla fine dell'anno" - svela il primo cittadino - "Non c'è una tempistica elettorale, come piace dire a qualcuno. Sono progetti che partono da lontano, che si sviluppano, hanno dei tempi e dei modi di rendicontazione dei soldi pubblici e capitano in campagna elettorale ma anche nella settimana dopo le elezioni continueremo con le inaugurazioni per dimostrare che la città non è ferma, è in via di sviluppo e intendiamo portare avanti tutte quelle opere che nel passato sono state fatte con intelligenza, rivedere e modificare quelle che hanno bisogno di interventi di modifica e avviare nuove progettazioni".