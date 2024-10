Viabilità, assessore regionale Scajola: "Oltre 12 milioni di euro per le piste ciclopedonali tra costa ed entroterra"

"Regione Liguria ha fornito un contributo fondamentale per la realizzazione della pista ciclopedonale del Ponente ligure, volano per il turismo e la valorizzazione del nostro territorio. Abbiamo inoltre portato avanti una serie di opere strategiche per creare nuovi percorsi di questo genere anche nell'entroterra". Si esprime così l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola nel commentare l'importanza delle piste ciclopedonali per la Liguria e, in particolare, per la provincia di Imperia.

"Dal mio assessorato, in questi anni, abbiamo stanziato oltre 12 milioni di euro per i tratti di Vallecrosia, Ospedaletti (dove è in fase avanzata la costruzione di una palestra outdoor lungo il tracciato), San Lorenzo al Mare, Diano Marina e Andora - prosegue Scajola-. A questi lavori vanno aggiunti, nell'entroterra, il tratto di collegamento al centro di Dolceacqua per la ciclopedonale della val Nervia e la nuova pista che unisce la parte bassa dell'abitato di Chiusavecchia in valle Impero. Lavori davvero significativi che vogliamo proseguire completando la parte costiera e implementando sempre di più la rete nelle aree interne dove, attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana stiamo riqualificando vie, piazze ed edifici dei nostri paesi".