Elezioni, Ioculano (Pd) "Incredibile inaugurare a un giorno dalle elezioni, mentre mancano 30 Case della Salute"

"Sono incredulo e sdegnato per aver ricevuto l'invito all'inaugurazione della Casa di Comunità di Imperia fissata per venerdì 25 ottobre, esattamente un giorno prima del silenzio per le Elezioni Regionali che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre". A parlare così Enrico Ioculano, consigliere regionale Pd.

"Un tempismo perfetto, ma politicamente inopportuno, che fa sorgere molte domande sul modus operandi di questa amministrazione regionale, evidenzia, su quanto pensano sia possibile prendere il giro l'elettorato. Non posso fare a meno di notare che, mentre ci si affretta a tagliare nastri in vista delle urne, ben 30 Case della Salute, vitali per il nostro territorio, restano ancora incompiute. Il nostro territorio merita serietà e programmazione, non spot elettorali."