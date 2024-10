Le previsioni non annunciano nulla di buono: da venerdì precipitazioni e preoccupazione per il fine settimana

Le ultime precipitazioni hanno ‘salvato’ la nostra provincia, con le piogge torrenziali che hanno colpito prevalentemente il savonese, Genova ed il Levante della nostra regione. Una serie di perturbazioni che hanno comunque creato apprensione e qualche lievissimo danno all’imperiese, se rapportato a quanto accaduto altrove, come ad esempio l’Emilia e la Romagna.

Ora, però, c’è grande preoccupazione per quanto potrebbe accadere nel prossimo fine settimana. Anche se mancano diversi giorni e qualcosa potrebbe ancora cambiare nelle previsioni, i modelli in possesso dei previsori del tempo sembrano non lasciare scampo al possibile di una perturbazione che potrebbe portare grossi quantitativi di pioggia sulla nostra provincia.

La situazione prevista per sabato prossimo:

Con le temperature ancora piuttosto elevate si prospetta un fine settimana da altissimi rischi idrogeologici. Al momento svariamo tra i 18 gradi minimi ai 25 sulla costa e, nelle prossime ore il blocco anticiclonico posto a Est, potrà portare fenomeni importanti come accaduto in altre regioni italiane (Sicilia, Emilia Romagna e Calabria).

Già nella giornata di venerdì vedremo il primo peggioramento ma saranno quelle di sabato e domenica a dover essere monitorate con attenzione. Il terreno è saturo per le piogge dei giorni scorsi e non è da escludere che si possa arrivare a livelli di allerta arancione o addirittura rosso. Si tratta, al momento, di previsioni ancora a lungo raggio e, quindi, bisognerà attendere almeno domani sera per capire se saranno confermate o meno.