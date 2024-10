Badalucco: dopo lo stop all'erogazione del gas di lunedì scorso tra ieri sera e stamattina stop anche a Internet

Verrebbe da dire non c'è pace tra gli ulivi, se non si trattasse di cose minime. Dopo il blocco dell'erogazione del gas, lunedì scorso a tutta Badalucco, dalle 14 alle 19, a causa di un danno sulla condotta principale, ieri sera è toccato alla connessione internet.

Questa volta il disservizio però ha interessato solo gli utenti di Bbbell. Alle 19 improvvisamente la connessione internet è sparita. Inutili si sono rivelate le solite manovre fai da te di riavvio del modem router. Intorno alle 20 sul servizio assistenza sono fioccate le telefonate di protesta degli utenti. Per lo più garbate, perché Bbbell garantisce una connessione internet molto stabile, grazie alle due antenne che insistono sul territorio della bassa valle Argentina. Il servizio tecnico è intervenuto da subito, da remoto, ma è stato necessario un intervento più approfondito che si è sviluppato, anche in loco, dalle 5 di mattina in poi.

I tecnici sono dovuti intervenire sui ripetitori che erogano il segnale alle piccole parabole di Bbbell collocate su tetti e terrazzi di Badalucco e nel complesso scolastico. Alle 7 il segnale internet è tornato, al minimo, nelle utenze e alle 10:30 la situazione è tornata alla connessione normale. E, cosa significativa, ogni utente che aveva aperto il ticket di assistenza è stato personalmente chiamato dal tecnico per accertarsi che internet fosse tornato alla normalità.