Sanremo, mercoledì torna a riunirsi il consiglio comunale: 10 i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue - in corso Cavallotti 59, per il mercoledì 23 ottobre 2024, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.3 0ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24,00.

All'ordine del giorno 10 punti:

1)Settore affari generali – servizio segreteria generale giunta e consiglio - procedimenti disciplinari - servizi legali ed assicurativi convalida della proclamazione alla carica di consigliere comunale della signora desiree negri a seguito della sentenza del t.a.r. liguria n. 641/2024. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.68

2) Ordini del giorno



3) Approvazione verbali della sedute precedente dal n.36 al n.41 del 26.09.2024 e del verbale di q.t. del 26.09.2024

4) Settore servizi finanziari – servizio ragioneria variazione al bilancio di previsione 2024-2026. adeguamento ai nuovi cronoprogrammi del pnrr. applicazione di avanzo accantonato e vincolato 2023. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.67

5) Settore servizi finanziari – servizio ragioneria approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Sanremo esercizio 2023. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.70

6) Settore servizi finanziari – servizio ragioneria. nuovo collegio dei revisori dei conti del comune di Sanremo per il triennio 2024-2027. nomina del presidente. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.71

7) Settore affari generali – servizio segreteria del sindaco, programmazione, controllo strategico, controllo di gestione, comunicazione linee programmatiche di mandato 2024-2029 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.58

8) Settore servizi al cittadino – servizio scuola adozione nuovo regolamento interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.74

9) Settore sviluppo economico, ambientale e floricoltura - servizio garec. u.c. istituzione del volontariato civico comunale e approvazione regolamento (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.79

10) Settore affari generali – servizio segreteria generale giunta e consiglio - procedimenti disciplinari - servizi legali ed assicurativi riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del dlgs 267/2000 per sentenze esecutive (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.72