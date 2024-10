Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri visita Ventimiglia (Foto)

Visita a sorpresa del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a Ventimiglia.

In vista delle prossime elezioni regionale Gasparri è giunto nella città di confine per conoscere meglio la realtà e le sue problematiche. Passeggiando lungo le vie della città, scortato dal vicesindaco Marco Agosta, dall'assessore Milena Raco, dai consiglieri comunali Gabriele Amarella, che è anche segretario cittadino di Forza Italia, Franco Ventrella, Cristina D'Andrea e Roberto Parodi, dal coordinatore di Forza Italia giovani della Liguria Davide Longordo e dal commissario provinciale di Forza Italia Simone Vassallo, si è soffermato, in particolar modo, al mercato coperto, chiuso dal primo settembre a causa di un incendio divampato al suo interno, alla passerella distrutta nell’ottobre 2020 dall’esondazione del fiume Roya, che i cittadini attendono con ansia, e, infine, nel centro storico dove ha potuto anche degustare una delle prelibatezze culinari della città: le Castagnole De.Co.

Un'occasione anche per confrontarsi con i rappresentati del partito in provincia di Imperia e per incontrare il sindaco Flavio Di Muro che ha accolto il senatore nel Palazzo comunale.