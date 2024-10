Confesercenti provinciale a San Bartolomeo al Mare “Il Golfo Dianese è un territorio strategico per l'economia"

“Il Golfo Dianese è un territorio strategico per l'economia della nostra Provincia, per questo Confesercenti intende essere presente in modo costante e diffuso con nuovi servizi e nuove attività a sostegno ed al servizio delle imprese della zona". Sono le parole del presidente provinciale di Confesercenti Ino Bonello.

L'importanza turistica di tutto il comprensorio, le opportunità offerte dalle città di mare e dai borghi dell'entroterra, una natura spettacolare, una rete escursionistica outdoor, la stazione ferroviaria, la nuova pista ciclabile in arrivo, la valorizzazione dei prodotti locali, un nuovo calendario delle manifestazioni e nuovi eventi, potenziamento della promozione turistica , ma anche la destagionalizzazione con il progetto 365 Mare, sono stati tra i temi al centro dell'incontro con l'amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare. Il sindaco Filippo Scola e l'assessore Laura Arimondo hanno ricevuto nella sala consiliare la delegazione di Confesercenti composta da Ino Bonello,, Fausto Fereccio, Leonardo Ceresi , Sergio Scibilia e Massimiliano Cammarata.

"Non è rinviabile – aggiunge Leonardo Ceresi di Confesercenti Asshotel – ed è di massima importanza per le nostre imprese del settore turistico-ricettivo - l'individuazione di un'area per i bus turistici , da definire in accordo con le associazioni di categoria. Inoltre serve un forte impegno del Comune per la lotta all'evasione della tassa di soggiorno, andando a colpire tutte quelle attività che operano in nero o non versano la tassa dovuta, creando minori entrate al bilancio comunale. Attendiamo risoluzioni per la gestione del ciclo integrate delle acque con conclusione dei lavori in corso da parte di Rivieracqua. Infine la città ha bisogno un potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti".

"Abbiamo riscontrato grande volontà – conclude Bonello - e per questo esprimiamo la nostra soddisfazione per un'opportunità di grande ascolto da parte della nuova Amministrazione comunale e di confronto con le nostre categorie. L'Amministrazione Comunale ci ha presentato molti nuovi progetti in itinere e per il futuro, tante idee ed una marcata volontà di una stretta collaborazione con la Confesercenti , quale associazione di categoria rappresentativa del territorio, nello spirito di una unicità del Golfo Dianese , con l'obiettivo di costruire nuove opportunità per poter far lavorare le nostre aziende tutto l'anno, allungando la stagione turistica, con nuovi eventi, nuove manifestazioni sia commerciali che sportive e nuove iniziative in ambito sociale".