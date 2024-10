Badalucco, incidente durante i lavori in via Bianchi: interrotta erogazione del gas, intervento in corso per ripristinare il servizio

A Badalucco, si è verificato un problema con l’erogazione del gas a seguito di un incidente durante i lavori per la regimentazione delle acque in via Eugenio Bianchi. Il sindaco Matteo Orengo ha spiegato la situazione, rassicurando la popolazione sull’intervento in corso.

“Stiamo eseguendo un grande lavoro da 1 milione di euro per la regimentazione dell'acqua bianca in via Eugenio Bianchi", ha dichiarato Orengo. "Purtroppo, durante i lavori, è stato accidentalmente danneggiato un tubo del gas. Abbiamo immediatamente attivato la società che si occupa della distribuzione del gas, che è già sul posto per risolvere il problema. Per motivi di sicurezza, l’erogazione del gas è stata temporaneamente interrotta, ma i lavori sono in corso e prevediamo che il servizio possa tornare alla normalità entro la giornata". La chiusura dell’erogazione è stata necessaria per evitare potenziali rischi, ma i tecnici stanno lavorando alacremente per ripristinare il servizio il prima possibile.