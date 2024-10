Giovedì prossimo a Sanremo (in piazzale Dapporto) nuova tappa del progetto MIT 'Metti la Sicurezza al Volante'

Dopo il successo degli spettacoli per i ragazzi delle scuole organizzati nel teatro del Casinò di Sanremo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione col Comune di Sanremo, la Polizia Locale e lo staff di “Guido Bene, Guido Sicuro!”, lancia un innovativo progetto esperienziale volto a sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare i giovani, sul tema della sicurezza stradale.

Il progetto, coordinato dalla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di automobilisti responsabili, aumentando la consapevolezza delle regole e diffondendo le buone pratiche di guida. A Sanremo è in programma un’iniziativa aperta alla cittadinanza mercoledì 24 ottobre in Piazzale Carlo Dapporto, dalle 10 alle 18. L'appuntamento prevede lezioni teoriche sulla conduzione del mezzo, sul primo soccorso e sul Codice della Strada, simulazioni pratiche con l'ausilio di strumenti tecnologici volti a illustrare criticità e tecniche corrette di conduzione in ambiente controllato e, infine, incontri con la Polizia Locale, per far comprendere l’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, attraverso testimonianze di casi reali di incidenti stradali.

L’iniziativa, oltre ad arricchire il percorso formativo degli studenti, rappresenta per Sanremo un investimento concreto nella sicurezza del territorio. Formare conducenti consapevoli può contribuire alla riduzione del numero degli incidenti stradali e alla promozione della sicurezza stradale e del rispetto delle regole. Grazie a questo progetto innovativo, la provincia di Imperia e in particolare il Comune di Sanremo, diventa un esempio virtuoso di come le istituzioni possano lavorare in sinergia per promuovere la sicurezza stradale e proteggere le nuove generazioni. Un’iniziativa che non solo fornisce conoscenze, ma crea un cambiamento culturale duraturo nella comunità.