Sanremo, successo per il Clean Up dei Deplasticati: microplastiche e rifiuti rimossi dalla spiaggia Arenella (Foto)

Si è tenuta questa mattina l’attività di Clean Up organizzata dall'Associazione I Deplasticati sulla Spiaggia Arenella, in Corso Trento Trieste. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di una decina di volontari, ha avuto come obiettivo principale la raccolta di microplastiche, rifiuti e mozziconi di sigarette, con l'intento di sensibilizzare la comunità al rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio.

L'appuntamento, fissato per le 9:30, ha coinvolto varie fasce d'età, tutti pronti a dare il proprio contributo per mantenere pulito il litorale. Armati di guanti e determinazione, i partecipanti hanno raccolto una quantità significativa di rifiuti, dimostrando ancora una volta l'importanza delle piccole azioni quotidiane per proteggere l'ambiente.

"Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto dell'inquinamento plastico sulle spiagge e nei mari", hanno spiegato i volontari dell'associazione. "Eventi come questo sono fondamentali per creare consapevolezza e promuovere una cultura di rispetto ambientale".

L'iniziativa di oggi segna l'inizio di una nuova stagione di attività per I Deplasticati, che continueranno a organizzare appuntamenti mensili di Clean Up per coinvolgere sempre più persone in azioni concrete a favore dell'ambiente. Il successo di questa mattinata dimostra quanto sia importante la collaborazione di tutti per mantenere pulito il nostro territorio e proteggere le risorse naturali.