Elezioni, domani incontro con l'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli all'Ariston di Sanremo

Domani, domenica 20 ottobre, alle ore 17.30, presso la sala Roof 3 del Teatro Ariston, la Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro con l’Onorevole Giovanni Donzelli , responsabile dell’Organizzazione di FdI.

"Sarà un momento di confronto e di ascolto per i nostri candidati alle Regionali 2024 , Veronica Russo, Luca Lombardi , Paolo Strescino e Stefana Rossi e per iscritti, simpatizzanti e cittadini, in vista delle elezioni regionali della prossima settimana. La nostra idea di buona politica è la sintesi di temi nazionali che si riflettono sulle azioni amministrative regionali e locali; essere informati, preparati e attenti è lo strumento grazie al quale i nostri candidati possono garantire il loro futuro operato per il nostro territorio. L’Onorevole Giovanni Donzelli sarà introdotto dal Segretario provinciale di Fratelli d’Italia il Senatore Giovanni Berrino".