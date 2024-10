CPR a Diano Castello, presidente facente funzioni Alessandro Piana: ”Non si farà all’ex Caserma Camandone”

Il Presidente ff della Regione Liguria, Alessandro Piana, interviene in merito alla questione del CPR: ”Le parole del Vice Premier Salvini sono chiare: sì al CPR in Liguria. La questione della sicurezza è prioritaria, preciso, però, ancora una volta, che il Centro non si farà a Diano Castello”, afferma il Presidente facente funzioni Piana, che prosegue: ”L’ex caserma Camandone, infatti, non ha le caratteristiche per ospitare un Centro di Permanenza del Rimpatrio".