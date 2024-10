Rally Sanremo, Simone Campedelli re della prima tappa: boom di appassionati per il parco chiuso notturno in piazza Colombo (Foto)

La prima tappa del 71° Rallye Sanremo si chiude con la lunga notturna Calderara-Soldano, di 26,72 fra due ali di pubblico nonostabnte il buio e l’umidità, con Simone Campedelli-Tania Canton che siglano una tripletta di successi in prova speciale dopo aver lasciato la corta prova televisiva di Montalto-Molini di Triora ad Andrea Crugnola e Pietro Ometto.

Campedelli vince anche la quarta prova in scioltezza interpretando nel migliore dei modi il cambiamento di asfalto e la diversità di umidità nel terreno, più bagnato nella prima parte e asciutto nel finale. Il cesenate va al riposo notturno al comando con 2”7 su Giandomenico Basso-Lorenzo Granai che sulla Ghimbegna-Soldano pagano 1” a Campedelli dopo aver compiuto una scelta di gomme coraggiosa con quattro stampo sulle ruote della loro Toyota, mentre la gran parte degli altri concorrenti ha scelto di montare due pioggia e due stampo sulle loro vetture.

Terza piazza per Andrea Crugnola e Pietro Ometto, che su questa prova pagano altri 3”1 a Campedelli, facendo salire a 11”8 il distacco dall’equipaggio della Island Motorsport pur mantenendo la serenità di chi ha già vinto: “Bellissima questa lunga prova di notte. Noi non ci stiamo giocando nulla e la difficoltà sta nel mediare fra l’esigenza di andare forte e, allo stesso tempo, di non rischiare nulla”. In quarta posizione rimane Paolo Andreucci e Rudi Briani a 25”4 da Campedelli, quinto tempo in prova in ritardo di appena 1/10 dal giovanissimo Roberto Daprà affiancato da Luca Guglielmetti che lo segue in classifica. Sale in sesta posizione sia in prova sia in classifica assoluta Marco Signor con Daniele Michi sul sedile di destra che approfitta di una foratura di Mabellini-Lenzi che percorrono una decina di chilometri con una gomma forata, precipitando in nona posizione assoluta.

Nella serata, sono stati in tantissimi i curiosi e gli appassionati che hanno fatto tappa al parco chiuso di piazza Colombo, dove sono parcheggiate tutte le vetture protagoniste del 71° Rally di Sanremo.