Incidente al Rally di Sanremo, Gangi e Andreucci fuori strada: incrinatura delle costole per la navigatrice Pons (Foto)

La giornata di sabato al 71° Rally di Sanremo è stata segnata da un incidente durante la prova speciale 6 (PS6) "Carpasio-Rezzo", che ha coinvolto due equipaggi, provocando ritiri forzati e ritardi significativi nella competizione. La prova, partita regolarmente alle 8:43 su un tracciato umido e con cielo velato, è stata sospesa dopo il passaggio del pilota Federico Santini a causa dell'uscita di strada dell’equipaggio della vettura n.22, guidata da Gangi.

L’incidente ha costretto gli organizzatori a sospendere immediatamente la prova per permettere ai soccorsi di intervenire. Fortunatamente, sia Gangi che il suo navigatore sono stati trovati coscienti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La navigatrice di Gangi, Pons, avrebbe riportato un'incrinatura delle costole, ma anche per lei non si segnalano gravi conseguenze.

A complicare ulteriormente la situazione, poco dopo, nello stesso tratto della speciale, è avvenuta l'uscita di strada del pluricampione Paolo Andreucci. Il pilota, nel tentativo di evitare l'auto di Gangi, ha frenato e sterzato a sinistra, finendo comunque fuori strada e danneggiando gravemente la propria vettura, costringendolo così al ritiro dalla gara. Anche in questo caso, l’equipaggio è uscito illeso dall'incidente.

L’incidente ha portato all'interruzione della prova e a un inevitabile ritardo nel programma. Federico Santini è stato l’unico pilota a completare la PS6 prima della sospensione, chiudendo con un tempo di 16:02.2, nonostante una foratura alla gomma anteriore destra, che lo ha costretto a concludere la prova con la ruota completamente sul cerchio.

Le difficili condizioni del tracciato, caratterizzato da un fondo scivoloso e umido, hanno messo a dura prova i piloti, rendendo la scelta delle gomme e la gestione delle traiettorie fondamentali per evitare errori. Nonostante le avversità, la competizione prosegue con la prova numero 7 e una classifica sempre più combattuta.