Sinergia pubblico-privato, riqualificata zona degradata: a Ventimiglia nuovi campi da padel (Foto e video)

Riqualificata una zona degradata, ormai da tempo, a Ventimiglia grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Sono, infatti, stati realizzati nuovi campi da padel in via Tacito, nei pressi del liceo Aprosio.

Un intervento di rigenerazione urbana voluto e portato avanti, in poco tempo, dall'assessore Adriano Catalano. "Un'area, per troppo tempo, simbolo di degrado e di incuria rinasce a nuova vita con quattro nuovi campi da padal, i primi cittadini. E' un esempio di come il partenariato, la sinergia pubblico-privato possa trovare sintesi tra chi da un lato fa impresa, fa investimenti e si assume il rischio e chi deve garantire il pubblico interesse tutto nell'ottica di promozione e sviluppo del territorio con interventi di rigenerazione di aree degradate" - afferma l'assessore al Bilancio, ai Tributi, all'Urbanistica, all'Edilizia privata, alla Difesa del suolo, al Demanio, al Patrimonio, alla Viabilità e al Mare Adriano Catalano - "I campi saranno aperti a tutti e, attraverso una convenzione stipulata tra Comune e proponente, i residenti avranno la possibilità di usufruire della struttura con scontistica particolare".

Ventimiglia avrà, perciò, un nuovo polo sportivo. "Finalmente anche Ventimiglia avrà dei campi da padel che verranno inaugurati domenica 20 ottobre alle 12. Per l'occasione, a partire dalle 8.30 è previsto un open day" - dice l'assessore al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro - "Una riqualificazione totale di rigenerazione urbana che prevede una piscina e quattro campi da padel. Un grandissimo risultato per il quale ringrazio l'assessore Adriano Catalano, che ha seguito con attenzione il progetto di edilizia privata regalando così alla città una bellissima opera, gli imprenditori privati e il consigliere comunale con delega allo Sport Enzo Di Marco".

La nuova struttura sarà inaugurata domani, il 20 ottobre, e per l'occasione andrà in scena il primo torneo di padel organizzato da 'Le Logge Hub'. "Lo abbiamo chiamato 'Torneo Uno', maschile e femminile" - fa sapere Marco Libra - "Con un sorteggio goliardico, con le 'Carte Uno', verranno formate le coppie per i due tabelloni, separati, di maschile e femminile. Il torneo, che prevede un girone di qualificazione, il primo turno, il secondo e il terzo turno, i quarti di fiale e le finali, durerà fino alle 18 circa, dopodiché è previsto un buffet inaugurativo per tutti i partecipanti e i presenti. In base alla classifica, vi sarà anche la premiazione. Sarà la prima di tante iniziative. I campi sono stati progettati per ospitare eventi e tornei a livello nazionale e internazionale con professionisti di questo sport, perciò abbiamo la possibilità di organizzare lezioni private o di gruppo per chi vuole avvicinarsi a questo sport, proporre eventi e ospitare tornei nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo è far conoscere questo sport che, anche se sta iniziando a spopolare, in zona non è ancora molto praticato. La nostra missione è aiutare il movimento padel a crescere".