Confesercenti Imperia alla Fiera del Marrone di Cuneo: Tradizione, Eccellenze Liguri e il Rilancio della Ferrovia delle Meraviglie (Foto)

Autunno in fiera per Confesercenti Imperia con una importante partecipazione alla “Fiera del Marrone” di Cuneo , la classica due giorni dedicati ai piatti tipici della tradizione piemontese e i prodotti del territorio.

La 25esima edizione si svolge dal 18 al 20 ottobre nel centro di Cuneo , lungo le strade da via Roma a piazza Galimberti, è considerata uno degli eventi gastronomici più attesi dell’autunno piemontese.

Confesercenti opera nello stand con il marchio “Fattorie di Gusto“, grazie alle aziende del territorio ligure che hanno aderito all'iniziativa (Frantoio Sant'Agata–Aia de Ma, Cloris e Armato Cristina) e sono presenti con una vetrina di produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio delle Alpi e del Mare.

“Una grande gioa e una conferma dell'antico legame–aggiunge Ino Bonello-presidente provinciale- che unisce i territori di Imperia con quelli della Granda, nel segno di una storia di scambi commerciali. “Fattorie di Gusto” si conferma un brand vincente, ambasciatore dei profumi, sapori e colori dei nostri produttori, del nostro territorio ed importante vettore promozionale turistico delle nostre città. Un'occasione per rilanciare l'importanza della “Ferrovia delle Meraviglie” , collegamento strategico tra Cuneo e Ventimiglia , in oggi trascurato e non efficiente".