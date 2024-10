Bordighera: 18enne di Ventimiglia fermato con oltre 120 grammi di 'coca' pronta per lo spaccio, arrestato (Foto)

I Carabinieri di Bordighera, coadiuvati dai colleghi di Ventimiglia, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne per detenzione di droga.

Il giovane, incensurato e residente a Firenze, è stato fermato verso le 18 durante un controllo della locale Stazione di Bordighera, mentre percorreva la via Romana a bordo della sua auto. Insospettiti del nervosismo del ragazzo, i Carabinieri hanno deciso di perquisire l’auto e, all’interno di una scatolina nel vano portaoggetti, sono state trovate 23 dosi di cocaina pronte per essere vendute e oltre 300 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

In un terreno di sua proprietà, a seguito di una perquisizione domiciliare a Ventimiglia, sono stati trovati altri cento grammi di cocaina. Il 18enne è stato arrestato e portato in carcere. Ora rischia oltre cinque anni di reclusione.