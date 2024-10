Maltempo, la pioggia non ferma i comuni dell'entroterra: "Notte tranquilla grazie a manutenzione e precauzione" (Foto)

E la notte è passata. Nonostante l'allerta arancione e la preoccupazione di diversi sindaci, in particolare dei comuni dell'entroterra, la pioggia caduta sulla provincia di Imperia non ha riportato grandi danni. Dalle 23 e fino alle prime ore del mattino, si sono svolti intensi controlli nei vari comuni tra cui Molini di Triora, Triora, Pigna, Isolabona, Badalucco, Airole e Dolceacqua. Nonostante le previsioni meteo non promettessero nulla di buono, la nottata è trascorsa senza gravi conseguenze, e non si sono registrati danni significativi a cose o persone.

A parte qualche smottamento su strade interpoderali e la caduta di pietre e rami, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno riportato una situazione sotto controllo. L'allerta rimane alta, così come le operazioni di monitoraggio (l'allerta gialla è stata diramata fino alle 14 in tutta la regione, ndr), ma la manutenzione e la precauzione messe in atto dai comuni hanno giocato un ruolo decisivo, come sottolineato dai sindaci della zona.

"Pochi smottamenti, qualche pietra e albero caduto ma è stato già risolto", ha rassicurato Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora. "Abbiamo attivato i presidi della Protezione Civile. Questa mattina abbiamo effettuato un giro di ricognizione e tutto è a posto". Anche il suo collega e 'vicino di casa' Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, ha sottolineato come la pioggia caduta durante la notte non abbia portato danni: "Per ora tutto in ordine. Il livello del fiume si è alzato, ma siamo stati impegnati con la Protezione Civile per fare ricognizioni e non abbiamo riscontrato criticità".

Copia e incolla anche su Badalucco. Il sindaco Matteo Orengo ha confermato che la nottata è stata tranquilla: "Assolutamente nessun problema. Tutto è andato bene. Ci aspettavamo qualche criticità tra le 2:30 e le 4, ma devo dire che, nonostante il fiume sia cresciuto, tutto è rimasto sotto controllo". Nessuna criticità riscontrata anche nei comuni di Dolceacqua e Isolabona, come sottolineato dai sindaci Fulvio Gazzola e Andrea Lombardi. "Fortunatamente non abbiamo avuto nessun tipo di problema", ha spiegato il primo cittadino del comune di Isolabona. "Ho deciso di chiudere le scuole per precauzione, a causa di difficoltà legate al trasporto scolastico. I bambini devono viaggiare nella vallata, e ho preferito evitare rischi. Non ci sono stati gravi disagi, il fiume si è alzato, ma tutto nella norma."

Anche Andrea Molinari, sindaco di Airole, ha riportato una situazione serena: "Tutto regolare. Niente di preoccupante, è stata una pioggia normale. Fortunatamente non è successo nulla". Infine, Roberto Trutalli, sindaco di Pigna, ha sottolineato l'importanza della manutenzione: "Abbiamo avuto una piccola frana su una strada interpoderale, ma per il resto tutto è sotto controllo. È scesa tanta acqua, più di 120mm, ma tutte le griglie erano pulite e la manutenzione ha funzionato".