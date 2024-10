Con uno stand dell’Azienda Speciale ‘Riviere di Liguria’, la Camera di Commercio in vetrina alla Fiera del Marrone di Cuneo

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio ”Riviere di Liguria” in vetrina alla Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo (18-20 novembre), evento giunto alla sua venticinquesima edizione. Un appuntamento importante per promuovere l’attività dell’Ente, le aziende liguri e in particolare Olioliva, la festa dell’olio nuovo che si tiene nel centro storico e sulla banchina del porto di Imperia Oneglia dall’8 al 10 novembre. Presso lo stand dell’Azienda Speciale in via Roma gli ospiti e i visitatori della Fiera del Marrone trovano tutte le informazioni sulle iniziative turistiche e gli eventi territoriali della CCIAA assieme alle info per programmare una gita in Riviera in occasione dell’appuntamento principe dell’autunno di Liguria e scoprire il programma di assaggi, degustazioni, laboratori di cucina, mostre, convegni oltre alla mappa degli stand per acquistare non solo l’olio extravergine di qualità taggiasca ma anche i prodotti tipici e le eccellenze del territorio. All’inaugurazione della Fiera del Marrone è intervenuto il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi che ha sottolineato la lunga collaborazione e gli ottimi rapporti tra Imperia e il Cuneese a fronte di un partenariato tra le aziende di entrambi i territori, consolidato negli anni, sempre presenti alla Fiera e ad Olioliva. Le specialità del Piemonte e in particolare del Cuneese saranno protagoniste ad Imperia per Olioliva valorizzando ulteriormente l’appeal della manifestazione evento in grado di richiamare ogni anno centinaia di espositori e migliaia di visitatori italiani e stranieri.