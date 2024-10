Villa Nobel ospita il Convegno regionale sulla sicurezza sanitaria: al centro la diagnosi per la sicurezza dei pazienti (Foto)

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza le Asl della Liguria hanno avuto un meeting in Villa Nobel per discutere proprio di queste tematiche.

All'incontro sono intervenuti in fase di esposizione esponenti di tutte le Asl regionali, con ospiti collegati per trattare l'argomento della sicurezza per il personale sanitario, a cominciare dal direttore generale Maria Elena Galbusera che per prima è intervenuta.

Per la giornata l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha scelto il tema del miglioramento della diagnosi assistenziale per la sicurezza dei pazienti: “Improving diagnosis for Patient Safety”, con lo slogan di quest’anno “Get it right, make it safe” “Fai la cosa giusta e rendila sicura!”.

Il convegno del 17 ottobre 2024 è stato un'opportunità per approfondire le conoscenze sulle iniziative regionali per la sicurezza delle cure e del miglioramento della qualità assistenziale in ambito diagnostico. Con il coordinamento e la partecipazione del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente (D.G.R. 154/2022), a cui afferiscono tutti i risk manager delle Aziende Liguri, sono state rappresentate le varie esperienze delle aziende sanitarie della Regione.

Simbolica poi la scelta di aver tenuto questo convegno nella residenza storica di Alfred Nobel, che vuole rappresentare il luogo di ricerca e scoperte scientifiche dell’Ottocento in chiave moderna e in ambito sanitario.

Tra le figure accorse Nicoletta Gandolfo, presidente del Sirm, Stefania Russo, direttore radiodiagnostica Asl 1, l'ex direttore di neurologia Asl 1 Francesco Alberti e il coordinatore del centro regionale per la gestione del rischio sanitario Elio Garbarino.

A moderare l'incontro Alessandro Gastaldo,direttore struttura complessa radiologia P.O. levante - Asl 2 Roberto Castagno, risk manager Asl 1, e Simona Morganti, risk manager Ospedale San Martino.