Il Partito Democratico Provinciale annulla l’evento con Bonaccini e Orlando per solidarietà ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali

“Il Partito Democratico della provincia di Imperia comunica che, a causa dell’allerta meteo e per rispetto e solidarietà nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali in queste ore, l’evento previsto per questa sera con l’europarlamentare Stefano Bonaccini e Andrea Orlando è annullato” . Ad informarne è Cristian Quesada, Segretario Provinciale del Partito Democratico.

"La nostra priorità in questo momento - prosegue Quesada - è la sicurezza delle persone e il sostegno alle comunità che stanno affrontando gravi difficoltà. Siamo vicini ai cittadini e agli amministratori impegnati in queste ore a fronteggiare l’emergenza e a proteggere i territori. Rimanderemo l’incontro nei prossimi giorni con una grande novità , con l’augurio che la situazione possa tornare presto alla normalità”.