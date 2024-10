Elezioni regionali, Francesco Ghilardi: " Impegno per la Prevenzione del Dissesto Idrogeologico in Liguria"

"In questi giorni di pioggia intensa e alluvioni, il tema del dissesto idrogeologico è più attuale che mai. In qualità di Candidato Consigliere alla Regione Liguria, con oltre vent’anni di esperienza nel settore geotecnico, mi impegno a mettere al centro della mia agenda politica la prevenzione e la gestione del dissesto idrogeologico. Nel 2023/4 la Regione Liguria ha stanziato fondi significativi per affrontare il dissesto idrogeologico e migliorare la sicurezza del territorio.

Ecco un riepilogo delle principali azioni intraprese:

🔹Difesa del territorio: interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico

🔹Monitoraggio: Implementazione di sistemi informativi e monitoraggio della Strategia S3

🔹Pulizia fiumi: per la manutenzione delle opere idrauliche e la pulizia dei corsi d’acqua

🔹Dissesto idrogeologico: Oltre 32 milioni di euro per 25 interventi su tutto il territorio

🔹Somme urgenze: per coprire le spese di emergenza e le somme urgenze causate da eventi calamitosi.

La Pulizia dei fiumi e delle strade è fondamentale per la prevenzione del dissesto idrogeologico. La figura dei cantonieri, che un tempo si occupavano della pulizia di cunette e tombini, deve essere rimessa al centro di una riflessione politica. Un’adeguata manutenzione delle infrastrutture di drenaggio può prevenire allagamenti e frane, riducendo significativamente i rischi per la popolazione e il territorio.

Un aspetto cruciale è il supporto ai privati cittadini, sia vittime di dissesti che in fase di prevenzione. Occorre studiare l’introduzione di INCENTIVI, come bonus e sconti, per facilitare interventi di messa in sicurezza delle proprietà private. Questo potrebbe avvenire direttamente attraverso la Regione.

I muretti a secco, inoltre, simbolo della nostra splendida Liguria, sono spesso i primi a cedere durante le piogge intense. Sebbene la Regione abbia già avviato iniziative per la loro manutenzione, è fondamentale semplificare l’accesso ai fondi per la loro riparazione e consolidamento. Occorre semplificare l’istituzione del fondo dedicato con procedure snelle e un plafond più ampio per l’accesso ai finanziamenti necessari.

Il mio impegno è chiaro: lavorare instancabilmente per un futuro più sicuro e resiliente per la Liguria. Insieme possiamo fare di più e meglio per proteggere il nostro territorio e le nostre comunità".

Francesco Ghilardi Candidato Consigliere alla Regione Liguria