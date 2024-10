"Musica Maestro" con Beethoven, Morricone e Mancini (foto)

"Musica Maestro": a Taggia all' Istituto comprensivo alcuni componenti della Banda P. Anfossi si sono esibiti Martedì scroso presentando i loro rispettivi stumenti: Carlo Risso all'euphonium baritono, Flavio Barlucchi al trombone a tiro, Simona Rosciani al sassofono soprano, Daniele Comba alla tromba, e Vitaliano Gallo (attuale direttore della Banda) al fagotto.



Insieme alla Maestra Milly hanno coordinato nella palestra 3 incontri con le le classi 3°/4°/ e 5° elementari, coinvolgendo gli alunni, nell'ascolto di brani di Lully, Beethoven, Morricone, Mancini. Tutti gli alunni hanno suonato le percussioni ad ogni fine sequenza.

Gli organizzatori ringraziano oltre alla Maestra Milly, il Dirigente Scolastico e tutto il corpo docenti.

Intanto sono riprese le prove della Banda P. Anfossi, in preparazione per S. Cecilia, Sequelle, e concerto Natalizio, in programma musiche di Stauss, e 883.